Уральцы сдают билеты на концерт "Руки Вверх", перенесенный на два года из-за коронавируса

В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступают многочисленные обращения по ситуации с перенесенным концертом известной группы "Руки Вверх". В ведомстве выступили со специальным заявлением.

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Концерт группы Сергея Жукова должен был состояться еще 20 июня 2020 года на стадионе "Екатеринбург-Арена". Однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен на июль 2021 года. А недавно стало известно, что мероприятие переносится на июнь 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, к ним поступают многочисленные обращения - уральские поклонники "Руки Вверх" хотят сдать билеты.

"Сумма, подлежащая возврату за неиспользованные билеты, зависит от того, в какой срок до начала мероприятия потребителем заявлен такой отказ. В случае, если исполнитель услуг не возвращает стоимость билета, потребитель вправе обратиться с иском в суд", - пояснили в ведомстве.

Специалистами консультационного центра для потребителей Свердловской области уже разработан бланк заявления на отказ от перенесенного концерта, с которым уральцы могут обратиться непосредственно к организатору. Получить его можно по адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, кабинет 124, либо направив сообщение на электронную почту: korolenko_ia@66.rospotrebnadzor.ru.

"Если потребителями будет получен неудовлетворительный ответ на заявление и отказано в возврате денежных средств, управление Роспотребнадзора примет решение об обращении в суд", - заключили в ведомстве.