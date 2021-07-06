Три человека погибли из-за наводнения на Кубани

Три человека погибли из-за наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края.

В селе Горском в своем доме умер 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться.

В селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья. Мать и ребенок захлебнулись, отец выжил — у него обморожение.

По данным прокуратуры, проверяется информация о гибели еще одного взрослого и ребенка, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 6 июля. Согласно прогнозу, ожидается шквальный ветер, ливни и град. На случай неблагоприятного развития ситуации глава региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить эвакуационные пункты, в которых должен иметься трехдневный запас продуктов питания.

В пяти муниципальных района края введен режим ЧС. По данным МЧС, эвакуировали 136 человек, из которых 44 были сняты с крыш домов. 267 жилых домов и 395 приусадебных участков подтоплены в результате сильных ливней.