06 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Презентация проекта района Новокольцовский в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Новокольцовском прошла торжественная церемония закладки камня перед строительством нового района

Сегодня в новом районе Новокольцовский прошла торжественная церемония закладки первого камня перед началом строительных работ. В церемонии приняли участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзулин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Также присутствовал и президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, чья компания и представила проект района.

Участники церемонии расписались на пяти кирпичах и уложили кладку. В будущем, она, вероятнее всего, станет своеобразным арт-объектом в новом районе, пояснили корреспонденту Накануне.RU представители "Синара".

Закладка камня района Новокольцовский в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Это должен быть район замкнутого цикла, для того, чтобы люди за какой-либо услугой не ездили в центр или соседний район. Важно, чтобы всё было здесь и в соответствии с проектом развития территории всё так и будет. Помимо этого района, у нас будут вовлечены ещё ряд районов в соответствии с реализацией национального проекта. Совсем скоро мы будем запускать развитие и других районов, тем более, что министерство ЖКХ выпустило новый инструмент поддержки - "инфраструктурное меню". Это настолько большой шаг в развитии строительства и совсем скоро это не будут уже большие десятилетия. Мы уже в ближайшую пятилетку увидим реальную отдачу от этих проектов. И развитие таких районов станет знаковым событием, наряду с другими знаковыми событиями региона", - сообщил губернатор.

Презентация проекта района Новокольцовский в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

3D макет будущего Новокольцовского представил генеральный директор Синара девелопмент Тимур Уфимцев. В своей презентации он в деталях рассказал, каким образом новый район будет связан с деревней Универсиады-2023.

Презентация проекта района Новокольцовский в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Здесь у нас решается несколько задач. Во-первых, комплексная застройка, во-вторых, решается вопрос по созданию инфраструктуры для проведения мероприятий Универсиады-2023 и третье - следующий этап, который намечен, это наследие Универсиады. После мощных мероприятий всегда возникает вопрос, а что делать со всем этим хозяйством? Здесь есть четкая концепция, чтобы та территория, которая будет комплексно застраиваться, использовалась Уральским федеральным университетом. Проект во всех отношениях очень важный, и события, которые сегодня состоялись, тоже трудно переоценить", - заявил Якушев.

По его словам, Новокольцовский сможет послужить примером комплексного освоения территории и для других крупных городов УрФО.

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Теги: новокольцовский, закладка камня, церемония



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