В "Сургутнефтегазе" начали составлять списки не сделавших прививку от коронавируса работников

В подразделении "Сургутнефтегаза" – "Нижнесортымскнефть" – судя по всему, началось составление не сделавших прививку от коронавируса сотрудников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В служебной записке, которую опубликовал канал "СургутинформТВ", говорится, что прививку следует поставить всем сотрудника "Нижнесортымскнефти". Как сказано в документе, до 12 июля следует предоставить списки, где будут указаны фамилии тех, кто не привился. Там же говорится, что по итогам работы за июль в отношении не сделавших прививку сотрудников "будут приняты меры воздействия".

В пресс-службе "Сургутнефтегаза" сообщили Накануне.RU, что воздержатся от комментариев ситуации.

Ранее директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что "к середине сентября будут привиты 60% взрослого населения".