В район поиска пропавшего Ан-26 прибыл самолет Тихоокеанского флота

Самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, передает РИА Новости.

По словам летчиков, в районе поисков сложные погодные условия.

По данным Росавиации, в момент посадки Ан-26 стоял туман и была облачность.

Ранее наземная группировка спасателей МЧС приступила к поискам самолета, не вышедшего на связь. Также в район поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС.

Ранее появлялась информация, что спасатели определили место предполагаемого крушения самолета. Борт мог упасть в Охотское море вблизи поселка Палана. Однако заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил информацию, сообщил телеканал "360".

Напомним, самолет Ан-26 "Камчатских авиалиний" пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). По предварительным данным, на борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа.

Пропавший самолет ищут в Тигильском районе, в том числе в море, в поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. В районной больнице мобилизованы врачи, готовятся к приему пострадавших.