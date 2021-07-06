В Перми сотрудники ГИБДД оштрафовали больше сотни водителей электросамокатов за отсутствие прав

В Перми сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 130 водителей электросамокатов за отсутствие прав на управление транспортным средством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным ГАИ, к ответственности привлекают водителей электросамокатов с номинальной мощностью более 0,25 кВт. Такие устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, относятся к мототранспортным средствам категории I. Для того, чтобы на них передвигаться, необходимо иметь права категории М. Водитель такого транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водитель мототранспорта.

В ведомстве отмечают, что штрафы водители электросамокатов получают каждый день. В ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасность для движения других участников дорожного движения.