06 Июля 2021
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Потоп в Верхней Салде (2021) | Фото: vk.com/vsalde

Пострадавшие от наводнения уральцы получат по 10 тысяч на срочные нужды

Жители, дома которых попали в зону подтопления в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, получат материальную помощь. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, от наводнения пострадали несколько населенных пунктов Среднего Урала. В срочном порядке были эвакуированы воспитанники и персонал двух лагерей в Верхней Салде и жители подтопленных домов. Также созданы пункты временного размещения.

Как рассказал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, сейчас уровень в реке Шайтанка снизился, от воды освобождены жилые дома и приусадебные участки в селе Николо-Павловское Гороноуральского городского округа.

Потоп в Верхней Салде(2021)|Фото: vk.com/vsalde, Денис Минеев

"В Верхней Салде продолжаются работы по укреплению дамбы. Завезены все материалы, все места промывов восстановлены, переливов через дамбу нет. Сейчас фиксируется нормальный спад воды, она пошла на убыль. Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня вода с подтопленных жилых участков уйдет. В Нижней Салде и в Горноуральском восстанавливаем дорожное движение.

Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляться по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба", - сообщил Кудрявцев.

В с.Николо-Павловском из-за обильных дождей произошло подтопление приусадебных участков(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. Напомним, сегодня ближе к вечеру в Верхней Салде пройдет собрание с жителями, пострадавшими от наводнения.

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Теги: наводнение, помощь, Средний Урал



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Ранее 06.07.2021 10:00 Мск В Верхней Салде пройдет собрание с жителями, пострадавшими от наводнения
Ранее 05.07.2021 21:10 Мск В Свердловской области затоплены десятки домов, эвакуированы два детских лагеря


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