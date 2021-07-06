На бывшего губернатора Белых возбудили новое уголовное дело

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, он вывел 202 миллиона рублей из областного бюджета в 2015 году.

Как сообщает Следственный комитет РФ, Белых обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей.

Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Однако долг АО "К.Р.И.К" так и не вернули. Затем суд взыскал в пользу корпорации более 202 миллионов рублей.

Напомним, экс-губернатор сейчас отбывает наказание за взятку. 1 февраля 2018 года суд приговорил Белых к 8 годам заключения в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности в государственных органах.

Напомним, Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра "Lotte Plaza" на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро в июне 2016 года.

Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки. За время ареста у экс-чиновника было обнаружено заболевание мозга, кроме того, он женился.