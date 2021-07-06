Суд в конце июля рассмотрит дело Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в конце июля.

Как сообщает ТАСС, судебное заседание назначено на 23 июля в 9:30 утра.

Ранее стало известно, что суд вернул в полицию "на доработку" дело об административном правонарушении о пропаганде наркотиков в отношении журналиста. 1 июля материалы дела вновь поступили в суд и были зарегистрированы.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Дудю грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.