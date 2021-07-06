Прокурор запросил для экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" 14 лет тюрьмы

В Октябрьском районном суде продолжается суд по делу экс-гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова. Еще одним подсудимым является экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, обвинение запросило для обоих фигурантов крупные тюремные сроки, внушительные штрафы и лишение права занимать должности на муниципальной и государственной службе



В отношении Кызласова прокурор запросил 14 лет исправительной колонии, 26 млн руб. штрафа (двукратная сумма взятки) и 10 лет лишения права занимать посты на госслужбе. Для экс-чиновника Шилиманова запрошено также 14 лет тюрьмы, 13 млн штрафа (однократная сумма взятки) и запрет на пять лет занимать должности.

Напомним, Кызласову вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", а его предполагаемому подельнику - бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову - "посредничество в передаче взятки". По версии следствия, Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Сначала обоих подозреваемых отправили в СИЗО, но затем выпустили под домашний арест.