В Челябинской области местные жители задержаны по подозрению в терроризме

В Челябинской области местных жителей подозревают в участии в деятельности террористической организации. Их преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ и полиции при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, южноуральцы принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации и распространяли ее идеологию. При обыске у них было изъято большое количество запрещённой литературы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

"Устанавливаются лица, причастные к ведению преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в региональном СК.