Моор пообещал награду за информацию о пропавшей в Тюмени девятилетней девочке

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции, на котором обсуждались поиски пропавшей девятилетней девочки Насти М., сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе.

Поиски ребенка продолжаются уже неделю. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым. На помощь тюменцам прибыли московские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Власти Тюменской области приняли решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

Сообщить эту информацию можно по телефону: 8-904-491-43-25, а также: 102, 112, 93-27-27, 291-600 (дежурная часть УМВД г. Тюмени), 291-100 (Отдел полиции №3).

Анонимность гарантируется.

Также в Тюменской области ищут 15-летнего мальчика Платона Б. В ночь на 4 июля подросток ушел на пикник в лес вместе со своими друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района. Друзья, в компании которых мальчик отдыхал, сообщили, что ранним утром мальчик направился в сторону лесополосы и пропал. Предположительно, его видели в поселке Московский.