Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии

Бывший председатель правления Белгазпромбанка и экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико приговорен Верховным судом этой страны к 14 годам лишения свободы, передает "БелТА".

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", - сказал судья Игорь Любовицкий.

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. По версии правоохранительных органов Белоруссии, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Сам банкир вину не признает.