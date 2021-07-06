Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в Охотское море

Спасатели определили место предполагаемого крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Борт мог упасть в Охотское море вблизи поселка Палана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Место определили исходя из метеоусловий и времени потери связи с самолетом. Сейчас туда вылетают два вертолета для поисков следов Ан-26, пишет Baza.

Напомним, самолет Ан-26 "Камчатских авиалиний" пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово).

По предварительным данным, на борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была глава городского округа Палана Ольга Мохирева и начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин с женой Ольгой, которая является начальником финансового управления в той же администрации.

Пропавший самолет ищут в Тигильском районе, в том числе в море, в поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. В районной больнице мобилизованы врачи, готовятся к приему пострадавших. Источники в МЧС сообщают, что борт мог упасть, не дотянув до аэропорта 15-20 км.