Барышев выдвинулся в Госдуму по Металлургическому округу
Андрей Барышев подал документы для участия в выборах в Государственную думу РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.
Депутат Госдумы будет баллотироваться по Металлургическому округу в качестве самовыдвиженца.
Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Андрей Барышев баллотировался от "Единой России" по Челябинскому одномандатному округу.
В Металлургическом округе от "Единой России" в этом году выдвинется депутат Госдумы Владимир Бурматов.