Барышев выдвинулся в Госдуму по Металлургическому округу

Андрей Барышев подал документы для участия в выборах в Государственную думу РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Депутат Госдумы будет баллотироваться по Металлургическому округу в качестве самовыдвиженца.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Андрей Барышев баллотировался от "Единой России" по Челябинскому одномандатному округу.

В Металлургическом округе от "Единой России" в этом году выдвинется депутат Госдумы Владимир Бурматов.