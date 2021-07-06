Американские военные покинули афганскую базу Баграм ночью без предупреждения

Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм ночью, не уведомив нового афганского командира военного объекта, передает агентство Associated Press.

По словам командования, в ночь на 2 июля на всей базе внезапно погас свет, затем в небо поднялся транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США.

Отмечается, что торжественной церемонии передачи авиабазы не было. По словам одного из военных, через 20 минут после ухода американцев электричество было отключено, база погрузилась в темноту, что привлекло мародеров, которые разграбили здания.

2 июля представитель американского министерства обороны сообщил, что представители вооруженных сил США и НАТО покинули авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван.

При этом он не уточнил, когда именно это произошло и когда база будет передана афганской армии, пишет Regnum.

Напомним, ситуация резко обострилась после начала вывода американских и НАТОвских войск из Афганистана. 4 июля стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить. Также постоянно появляются сообщения о захвате талибами городов на границе с Таджикистаном. Источник РИА Новости в таджикском комитете нацбезопасности даже сообщил, что талибы сейчас контролируют более 70% границы с Таджикистаном.