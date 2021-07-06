Дмитрий Демкин проведет первый прямой эфир

Глава Перми Алексей Демкин подхватил тенденцию глав по общению с жителями в прямом эфире и проведет первый прямой эфир в соцсети. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Отвечать на вопросы пермяков мэр будет на своей странице в "ВКонтакте". Задать их жители краевой столицы могут уже сейчас под анонсом на личной странице. Принимать вопросы власти будут также и во время трансляции.

Сама прямая линия с пермяками состоится 14 июля с 19.00 до 20.00.