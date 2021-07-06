Аналитики зафиксировали первое с начала года сокращение трат российских домохозяйств

В июне произошло первое в этом году сокращение трат российских домохозяйств, чем прервалась фаза бурного возвращения потребительского спроса, передает РБК со ссылкой на аналитику "СберИндекса". Впрочем, корректировка совсем незначительна – около 0,37%.

При этом прирост потребительских расходов в июне составил 10,1% к прошлому году.

На минувшей неделе траты в общепите столицы значительно упали – от 7% до 33% в разных сегментах (даже доставка упала на 1%).

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла восстановление потребительского спроса одним из главных проинфляционных факторов, а инфляция по итогам полугодия и так уже держится в районе 6% вместо запланированных 4%. Превышение спроса над предложением в ряде отраслей вызывает настойчивое желание регулятора повышать ключевую ставку, что, вероятно, и произойдет в очередной раз 23 июля.