06 Июля 2021
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Экономика В России
Магазин одежды &quot;ЭконоМаркет&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Аналитики зафиксировали первое с начала года сокращение трат российских домохозяйств

В июне произошло первое в этом году сокращение трат российских домохозяйств, чем прервалась фаза бурного возвращения потребительского спроса, передает РБК со ссылкой на аналитику "СберИндекса". Впрочем, корректировка совсем незначительна – около 0,37%.

При этом прирост потребительских расходов в июне составил 10,1% к прошлому году.

На минувшей неделе траты в общепите столицы значительно упали – от 7% до 33% в разных сегментах (даже доставка упала на 1%).

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла восстановление потребительского спроса одним из главных проинфляционных факторов, а инфляция по итогам полугодия и так уже держится в районе 6% вместо запланированных 4%. Превышение спроса над предложением в ряде отраслей вызывает настойчивое желание регулятора повышать ключевую ставку, что, вероятно, и произойдет в очередной раз 23 июля.

 

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Теги: потребительский спрос, домохозяйства, инфляция



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