В Верхней Салде пройдет собрание с жителями, пострадавшими от наводнения

Сегодня, 6 июля, в Верхней Салде состоится собрание с жителями, пострадавшими от наводнения.

Как сообщается на официальном сайте местной администрации, собрание будет проведено с участием министерства общественной безопасности Свердловской области и прокуратуры Верхнесалдинского городского округа. Пришедших на встречу просят иметь при себе паспорт и выписку по банковскому лицевому счету.

Собрание пройдет в большом зале администрации (Энгельса, 46). Начало - в 16 часов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 5 июля в Верхнюю Салду была направлена аэромобильная группировка. Для борьбы с последствиями дождевого паводка направлены 45 специалистов специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на девяти единицах спецтехники. Также на место выдвинулись спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС в количестве 21 человека и четырех единиц спецтехники.

В настоящее время в Верхней Салде введен и действует режим "Чрезвычайная ситуация". По данным МЧС, подтоплены 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков.