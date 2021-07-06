06 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Потоп в Верхней Салде (2021) | Фото: vk.com/saldanews, Алексей Долгополов

В Верхней Салде пройдет собрание с жителями, пострадавшими от наводнения

Сегодня, 6 июля, в Верхней Салде состоится собрание с жителями, пострадавшими от наводнения.

Как сообщается на официальном сайте местной администрации, собрание будет проведено с участием министерства общественной безопасности Свердловской области и прокуратуры Верхнесалдинского городского округа. Пришедших на встречу просят иметь при себе паспорт и выписку по банковскому лицевому счету.

Собрание пройдет в большом зале администрации (Энгельса, 46). Начало - в 16 часов.

Потоп в Верхней Салде(2021)|Фото: vk.com/vsalde

Потоп в Верхней Салде(2021)|Фото: vk.com/vsalde, Денис Минеев

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 5 июля в Верхнюю Салду была направлена аэромобильная группировка. Для борьбы с последствиями дождевого паводка направлены 45 специалистов специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на девяти единицах спецтехники. Также на место выдвинулись спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС в количестве 21 человека и четырех единиц спецтехники.

В настоящее время в Верхней Салде введен и действует режим "Чрезвычайная ситуация". По данным МЧС, подтоплены 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков.

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Теги: Верхняя Салда, наводнение, МЧС



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