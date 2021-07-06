Курировать дорожную сферу в Перми будет экс-соперник Демкина в конкурсе на должность мэра

В Перми курированием транспортной сферы займется заместитель Алексея Демкина Эдуард Хайруллин. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, соответствующее распоряжение уже готовится и оно вступит в силу до конца недели. В настоящее время транспортный блок курирует замглавы Перми по вопросам благоустройства. Сейчас эти обязанности исполняет бывший директор МКУ "Благоустройство Дзержинского района" Дмитрий Галиханов.

Он занял эту должность после того, как Анатолий Дашкевич оставил пост - его контракт истек в марте.