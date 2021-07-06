06 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Южная аэрационная станция, Водоканал (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти взяли ответственность за снижение негативного влияния ЕМУП "Водоканал" на экологию

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и директор ЕМУП "Водоканал" Евгений Лузин подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В его рамках предприятие обязуется снизить негативное влияние, оказываемое на экологию региона. Документ был подписан на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, первая из многочисленных программ по улучшению экологической обстановки на Среднем Урале включает в себя мероприятия по охране атмосферного воздуха, рациональному использованию водных ресурсов и обращению с отходами производства и потребления в процессе деятельности МУП "Водоканал" Екатеринбурга.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 20230 г. Таким образом к этому времени сброс загрязненных сточных вод с аэрационных станций "Водоканала" города снизится на 16,8 млн куб.м., а сброс загрязняющих веществ уменьшится на 17,3 тыс.т. в год.

Более того, документ предусматривает организацию санитарно-защитных зон, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на озере Здохня, капитальный ремонт, в том числе усовершенствование технологического оборудования на Западной фильтровальной станции, а также ремонт головных сооружений водопровода Южной аэрационной станции.

Напомним, что в феврале текущего года Свердловская область стала регионом с наихудшим качеством питьевой воды. Согласно выводам Счетной палаты РФ, Средний Урал имеет экстремально высокие уровни замусоривания водоемов. Самой распространенной причиной загрязнения является сброс неочищенных сточных вод. При этом, в общей сложности около 40% жителей страны вынуждены ежедневно использовать в своих нуждах некачественную воду. Проблему неприятного запаха с очистных сооружений "Водоканала" не удается решить на протяжении многих лет, сроки выполнения программы постоянно переносятся. Однако теперь можно сказать, что ответственность за реализацию взяли на себя уже свердловские, а не екатеринбургские муниципальные власти.

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Теги: иннопром, соглашение, емуа водоканал, куйвашев, экология, вода



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