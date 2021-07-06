06 Июля 2021
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Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса в ближайшие месяцы

Американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса.

Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца.

Отмечается, что ученым впервые удалось создать прогностическую модель, которая позволяет предсказывать мутации SARS-Cov-2.

При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру, пишет Regnum.

Ранее эпидемиологи назвали специфические отличия индийского штамма коронавируса "дельта". Российские власти утверждают, что сейчас именно он начинает преобладать в нашей стране.

Эксперты отмечают, что новый штамм очень заразен, а значит будет эффективно распространяться не только в больших городах, где высока "скученность" людей. В ВОЗ полагают, что вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире.

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Теги: коронавирус, мутации, ученые



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