Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса в ближайшие месяцы

Американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса.

Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца.

Отмечается, что ученым впервые удалось создать прогностическую модель, которая позволяет предсказывать мутации SARS-Cov-2.

При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру, пишет Regnum.

Ранее эпидемиологи назвали специфические отличия индийского штамма коронавируса "дельта". Российские власти утверждают, что сейчас именно он начинает преобладать в нашей стране.

Эксперты отмечают, что новый штамм очень заразен, а значит будет эффективно распространяться не только в больших городах, где высока "скученность" людей. В ВОЗ полагают, что вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире.