Поиски Ан-26 на Камчатке: самолет исчез с радаров за несколько минут до посадки

Стали известны подробности исчезновения самолета АН-26 "Камчатских авиалиний", который, по предварительным данным, пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово).

Сообщается, что посадка должна была произойти в 05:50 мск, но на связь экипаж не вышел, с бортом пытались связаться по всем имеющимся каналам. Через пять минут после этого в аэропорту поселка была объявлена тревога и началась поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, на борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была глава городского округа Палана Ольга Мохирева и начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин с женой Ольгой, которая является начальником финансового управления в той же администрации. В целом среди пассажиров в основном жители Паланы.

Пропавший самолет сейчас ищут в Тигильском районе, в том числе в море, в поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. В районной больнице мобилизованы врачи, готовятся к приему пострадавших. Источники в МЧС сообщают, что борт мог упасть, не дотянув до аэропорта 15-20 км.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством главы Минтранса Виталия Савельева для выяснения обстоятельств исчезновения самолета. Между тем, губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился создать оперштаб, его возглавил зампред краевого правительства Александр Заболиченко.

"На данный момент для совершения поисковых мероприятий из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. Из поселка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа "поселок Палана", - говорится в сообщении МЧС. Открыта горячая линия: 8-415-33-14-52 и 8-4152-30-10-99.

По данным Росавиации, в момент, когда должна была состояться посадка, в районе Паланы были сложные метеоусловия: туман, окрестные сопки скрыты облаками.

Между тем, СМИ напомнили, что в 2012 году при заходе на посадку в аэропорту Паланы разбился Ан-28, также летевший из Петропавловска-Камчатского. Это произошло в десяти километрах от аэропорта. Погибли 10 из 14 человек, находившихся на борту. Тогда глава Росавиации Александр Нерадько объяснил случившееся систематическим нарушением схемы захода на посадку в Палане ради экономии времени.

Про пропавший самолет известно, что перед вылетом он был технически исправен, а в ходе полета экипаж не сообщал о каких-либо технических проблемах. ТАСС сообщает, что самолет Ан-26Б-100 с бортовым номером RA-26085 эксплуатировался с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников. Сам борт эксплуатировался с 20 октября 1982 года, а выпущен был 24 мая. Его первым эксплуатантом был "Аэрофлот", а также эксплуатантами были Air Mali, Perm Motors и другие. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года.