Бывший замначальника свердловского МВД возглавил полицию Магаданской области

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области - начальник полиции Александр Постовалов покинул свой пост. Он назначен в другой регион.

Как сообщается на официальном сайте УМВД по Магаданской области, указом президента России от 2 июля 2021 года Постовалов назначен на должность начальника областного управления. При этом на сайте свердловского полицейского Главка он все еще значится в должности замначальника МВД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, временно исполняющим обязанности Постовалова назначен полковник полиции Сергей Ремезков, до этого бывший его заместителем.

Александр Постовалов родился 3 июня 1966 года в Кургане. С 1991 года служил на различных должностях в органах внутренних дел Курганской области. С августа 2018 по июнь 2021 года занимал пост заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области.