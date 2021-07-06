06 Июля 2021
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заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Бывший замначальника свердловского МВД возглавил полицию Магаданской области

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области - начальник полиции Александр Постовалов покинул свой пост. Он назначен в другой регион.

Как сообщается на официальном сайте УМВД по Магаданской области, указом президента России от 2 июля 2021 года Постовалов назначен на должность начальника областного управления. При этом на сайте свердловского полицейского Главка он все еще значится в должности замначальника МВД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, временно исполняющим обязанности Постовалова назначен полковник полиции Сергей Ремезков, до этого бывший его заместителем.

Александр Постовалов родился 3 июня 1966 года в Кургане. С 1991 года служил на различных должностях в органах внутренних дел Курганской области. С августа 2018 по июнь 2021 года занимал пост заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

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Теги: Постовалов, полиция, назначение, МВД



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