06 Июля 2021
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Общество В России Москва
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Ритейлеры Москвы не успевают привить 60% сотрудников вовремя

Производители и продуктовые ритейлеры не успевают выполнить план по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников первым компонентом. Они просят мэрию Москвы сдвинуть сроки еще на месяц – до 15 августа, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что в некоторых организациях привито лишь около 20% работников.

Ассоциация "Русбренд" (The Coca-Cola Company, Danone, Nestle, Unilever и др.) предложила мэру Сергею Собянину продлить срок проведения вакцинации. В обращении говорится, что запись растянулась до августа.

По словам источника газеты, после объявления обязательной вакцинации прививочные пункты, которые раньше принимали в тот же день, увеличили время ожидания до трех недель.

Кроме того, мэра уведомили о том, что количество доступных вакцин сокращается.

Напомним, в июне главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Привиться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

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Теги: ритейлеры, москва, вакцинация



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