В Крыму снова дожди и грозы

В Крыму, который накануне снова хорошенько залило, сегодня снова будут грозы. В республиканском гидрометцентре осадки с грозой пообещали Симферополю и Севастополю, порывы ветра при этом составят 8-17 м/с. Воздух на полуострове прогреется до 28 градусов тепла.

Между тем, за предыдущие двое суток в населенных пунктах полуострова выпало от 26 до 113 мм осадков, наибольшие показатели – в Бахчисарайском районе, там выпала трехмесячная норма осадков, сообщил на заседании комиссии по ликвидации ЧС председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

"По данным Крымского гидрометцентра уровень воды в реке Бельбек повысился до 2,5 метров, в настоящее время наблюдается снижение уровня воды до 1 метра. За период с 17 июня по настоящее время в муниципальных образованиях республики было подтоплено 730 жилых домов. При этом 4 июля в трех муниципальных образованиях (Ялте, Бахчисарайском и Красногвардейском районах) были подтоплены 115 объектов, из них: в Ялте два объекта, также остаются заиленными подвальные помещения четырех многоквартирных дома; в Красногвардейском районе – 5 объектов", - добавил Гоцанюк.