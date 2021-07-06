Полиция: За прошлую неделю из окон екатеринбургских домов выпали два ребенка

На прошлой неделе в Екатеринбурге полиция зафиксировала два случая выпадения из окон малолетних детей: одного года и четырех лет. К счастью оба ребенка остались живы, однако без серьезных травм не обошлось. Также в обоих случаях родители находились дома, оставив детей одних в комнате с открытым окном.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о первом инциденте отдел полиции №13 Чкаловского района получил от врача скорой помощи. Как позже выяснили инспекторы ПДН, мама годовалого мальчика уложила сына спать и открыла окно, поскольку в комнате было душно. После того, как ребенок уснул, женщина ушла на кухню, но уже через 10-15 минут услышала на улице крики прохожих. Вернувшись в комнату и не обнаружив там сына, женщина поспешила на улицу. Мальчик лежал на газоне и плакал. Упав с третьего этажа, он получил перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй инцидент произошел буквально на следующий день. Прибывшие на место происшествия медики направили в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района сообщение о выпавшем со второго этажа четырехлетнем ребенке. Мальчик оперся на москитную сетку, в то время как родители смотрели телевизор в соседней комнате. В результате падения, ребенок получил ушибы головы и перелом плечевой кости.

По обоим фактам сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят проверки. Законным представителям грозит ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

Всего в Екатеринбурге с начала 2021 г. насчитывается уже девять подобных случаев. Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает родителей несовершеннолетних детей ограничить малышам доступ к окнам, а также оборудовать оконные системы запирающими или страхующими устройствами. Кроме того, стоит помнить, что за малолетними детьми необходим постоянный присмотр.