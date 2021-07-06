06 Июля 2021
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роды в коронавирусном госпитале, младенец, красная зона (2021) | Фото: Instagram/Алексей Добровольский

"Бурерожденный". В Нижневартовске в затопленном из-за ливня "коронавирусном" госпитале родился ребёнок

Врачи в Нижневартовске оказались вынуждены принимать роды в непростых условиях – в частично затопленном из-за непогоды "коронавирусном" госпитале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во время сильнейшего ливня возникли сбои в работе системы ливневой канализации, вода попала в три палаты третьего этажа. Однако оказание медицинской помощи не останавливалось ни на минуту. В госпитале продолжают лечение 204 больных, из них в реанимации – 24. Перебоев в работе аппаратуры, обеспечивающей поддержание систем жизнеобеспечения, не допущено. А ещё в это же время в "ковидном" госпитале Нижневартовска у пациентки 24 лет родился здоровый мальчик весом 2,9 кг и ростом 47 см. "Бурерожденный!", - улыбаются врачи", - написал в своём Instagram глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

роды в коронавирусном госпитале, младенец, красная зона(2021)|Фото: Instagram/Алексей Добровольский

Позже в палатах третьего этажа проведена уборка, заменена потолочная плитка.

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Теги: ребёнок, новорожденный, Алексей Добровольский



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