МЧС сняла 44 человека с крыш подтопленных домов на Кубани

267 жилых домов и 395 приусадебных участков подтоплены в Краснодарском крае в результате сильных ливней.

По данным МЧС, эвакуировали 136 человек, из которых 44 были сняты с крыш домов. 64 человека находятся в пунктах временного размещения.

В пяти муниципальных района края введен режим ЧС.

Около 30 домовладений пострадало от подтоплений в Сочи. Сейчас в городе устраняют последствия непогоды — оперативные службы откачивают воду, пишет Regnum.

Напомним, в Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 6 июля. Согласно прогнозу, ожидается шквальный ветер, ливни и град. На случай неблагоприятного развития ситуации глава региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить эвакуационные пункты, в которых должен иметься трехдневный запас продуктов питания.