В Челябинске вандалы повредили фигуры из песка в Саду камней

В Челябинске вандалы повредили фигуры из песка в Саду камней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами", - отметили в мэрии.

Администрация города уже обратилась в полицию.

Фигуры были созданы лучшими мастерами страны в рамках челябинского фестиваля песчаных скульптур. В настоящий момент скульпторы уже приступили к восстановлению поврежденных арт-объектов.