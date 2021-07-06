06 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
фигура из песка, верблюд, (2021) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске вандалы повредили фигуры из песка в Саду камней

В Челябинске вандалы повредили фигуры из песка в Саду камней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами", - отметили в мэрии.

Администрация города уже обратилась в полицию.

Фигуры были созданы лучшими мастерами страны в рамках челябинского фестиваля песчаных скульптур. В настоящий момент скульпторы уже приступили к восстановлению поврежденных арт-объектов.

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Теги: фигуры из песка, вандалы,



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