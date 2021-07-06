На трассе М-5 "Урал" до октября закрывают съезд на ЕКАД

На трассе М-5 "Урал" на подъезде к Екатеринбургу изменится схема движения. Уже в ближайшие дни съезд на ЕКАД будет закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", это делается ради строительства новой транспортной развязки в разных уровнях и устройства съездов на пересечении с федеральной трассой и Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Планируется ограничение движения по съезду с ЕКАД на М-5 "Урал". Вместо закрытого съезда возможен заезд и выезд на ЕКАД через автомобильную дорогу Арамиль - Большой Исток.

Водителей просят быть внимательными и учитывать это при построении своего маршрута. Ориентировочно движение будет закрыто до 1 октября.