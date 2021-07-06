06 Июля 2021
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вич-инфекция, врач, колбы (2016) | Фото: achit-adm.ru

Активисты сообщили в Минздрав о случаях отказа в вакцинации от COVID-19 россиянам с ВИЧ

Фонд "СПИД.Центр" направил письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с жалобой на отказы в вакцинации ВИЧ-положительным людям. Хотя ранее министерство заявляло, что наличие вируса иммунодефицита человека не является противопоказанием для прививки, передает РБК.

"Спид.Центр" регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации <...>. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов", — говорится в письме.

В фонде также указывают, что на сайтах некоторых медучреждений есть фейковая информация о противопоказаниях к вакцинации людей с ВИЧ. Активисты просят Минздрав провести разъяснительную работу среди медиков.

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Теги: вич, вакцинация от коронавируса, дискриминация, россияне, противопоказания



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