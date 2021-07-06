06 Июля 2021
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

МВД: каждый день мошенники обманывают более 20 свердловчан

Каждый день в Свердловской области в сети различного рода мошенников попадает более 20 человек. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.
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"Если сложить денежные средства, которые граждане добровольно отдали аферистам только в 2021 году, их, скорее всего, хватило бы, чтобы трижды отправить на лучшие курорты всех малообеспеченных жителей региона. И что самое печальное, этот ущерб продолжает расти. Сейчас, на мой взгляд, задача номер один для всего общества - по цепочке оповестить родных, друзей, знакомых, бабушек и дедушек, в том числе и молодое поколение людей, о том, что, если будут звонить по телефону "добрые дяди или тети", якобы переживающие за ваши сбережения на банковских счетах, которые кто-то хочет похитить, отправьте их вежливо туда, как в народе говорят, "куда дед Федот не хаживал".

Проще говоря, положите трубку и не тратьте драгоценное время на разговоры с жуликами, какими бы они вежливыми и заботливыми не представлялись. Они-то после удачного обмана очередного клиента поедут на личном шикарном лимузине в ресторан, а потерпевшие со слезами на глазах - за помощью в полицию", - отметил полковник Горелых.

По его данным, за шесть месяцев текущего года следственными подразделениями территориальных ОВД зарегистрировано 1 тыс. 436 уголовных дел по фактам краж с банковских карт. Еще 2 тыс. 447 уголовных дел возбуждено по фактам финансовых мошенничеств.

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Теги: полиция, мошенники, МВД, Свердловская область



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