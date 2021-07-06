06 Июля 2021
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Политика Сибирский ФО В России
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико (2020) | Фото: masheka.by

Адвокат: Бабарико может выйти на свободу по УДО

Один из адвокатов бывшего руководителя "Белгазпромбанка" и экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Наталья Мацкевич не исключила, что он может выйти на свободу условно-досрочно.

Она напомнила, что возможность условно-досрочного освобождения Уголовным кодексом "при определенных условиях", сообщает РИА "Новости". При этом Мацкевич отметила, что говорить об этом "еще рано".

Напомним, Бабарико приговорен Верховным судом этой страны к 14 годам лишения свободы. По версии правоохранительных органов Белоруссии, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Сам банкир вину не признает.

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Теги: Бабарико, Белоруссия, Белгазпромбанк



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2021 10:32 Мск Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии


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