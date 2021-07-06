06 Июля 2021
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Политика В России
Медведев, Путин, Володин (2016) | Фото: kremlin.ru

Володин высказался за то, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что он не обладает качествами, которые должны быть у главы государства, и поэтому у него нет президентских амбиций.

Политик призвал сделать все, чтобы российский лидер Владимир Путин как можно дольше оставался на посту главы государства. "Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше", — сказал спикер в интервью "Комсомольской правде".

Володин считает, что при Путине Россия станет "еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн".

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Теги: Володин, Путин, президент



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