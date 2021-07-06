Глава РФПИ: новых побочных эффектов от "Спутника V" не обнаружено

Новых побочных эффектов от вакцины от коронавируса "Спутника V" российского производства после начала массовой вакцинации от COVID-19 выявлено не было.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отечественный препарат показал "блестящие результаты" в России и других странах, сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщалось, в Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет.