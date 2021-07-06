Рестораторы хотят пускать гостей без QR-кода после 12 июля

Представители заведений общественного питания Москвы предложили сделать бессрочной возможность принимать клиентов без QR-кода на летних верандах.

"Рестораторы считают, что, во-первых, надо "летники" сделать бессрочными, а не до 12 июля", — сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в городе Сергей Миронов

Кроме того он заявил, что рестораны часто не могут своими силами проверить всех посетителей и у них нет возможности нанять охранников, передает ТАСС.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил о поощрениях для столичных ресторанов и кафе, которые соблюдают требования властей: вакцинируют сотрудников и не пускают людей без QR-кодов.

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