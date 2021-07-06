06 Июля 2021
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Общество В России
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Росавиация разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов

С 12 июля увеличится количество городов, из которых осуществляются полеты из России в Турцию.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, российские и турецкие авиаперевозчики смогут летать из 45 международных аэропортов РФ, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.

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Теги: Росавиация, Турция, туризм



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