Росавиация разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов

С 12 июля увеличится количество городов, из которых осуществляются полеты из России в Турцию.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, российские и турецкие авиаперевозчики смогут летать из 45 международных аэропортов РФ, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.