Суд продлил арест экс-главы Хабаровского края Фургала

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Как сообщил адвокат политика Михаил Карапетян, таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Фургал будет находиться под стражей как минимум до 7 октября.

Адвокаты экс-губернатора просили о смягчении ему меры пресечения, которая не должна быть связана с лишением свободы, сообщает ТАСС.

Еще в марте этого года Следственный комитет сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении Фургала. Предполагалось, что до конца апреля все участники дела ознакомятся с документами (в деле 75 томов), но в середине апреля стало известно, что у бывшего главы региона коронавирус, его перевели из СИЗО "Лефортово" в больничный изолятор в "Матросской тишине".

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