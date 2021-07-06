06 Июля 2021
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Общество За рубежом
(2016) | Фото:

Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для граждан России

Туристы из России при въезде в Болгарию должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный как минимум за 72 часа до прибытия.

По данным Минздрава страны, новые правила устанавливаются с 8 июля. Также мера распространяется на жителей Испании и Кипра.

Вместе с Россией эти страны включены в "оранжевую зону" по степени распространения коронавируса.

Тем временем, больше половины россиян (51%) выступают против введения нового локдауна.

По их мнению, это окончательно "убьет" экономику государства и еще сильнее снизит доходы населения.

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Теги: Болгария, коронавирус, ПЦР-тесты



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