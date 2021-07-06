В Краснодарском крае селевые потоки блокировали движение на трассах

На 65-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края сошел сель 40 м в длину и два метра в высоту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за этого перекрыто движение в обоих направлениях. На месте работает спецтехника, которая чистит проезжую часть. Водителей просят временно воздержаться от поездок по трассе.

Еще один селевой поток сошел на трассе Джубга — Сочи в Лазаревском районе Сочи, близ поселка Солоники, проводится расчистка завалов, сообщает "Коммерсант".

Также сель сошел на трассу А-149 Адлер — Красная Поляна.

Тем временем, в Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 6 июля.

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