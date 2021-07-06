06 Июля 2021
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Общество В бывшем СССР
гей-парад, Киев (2015) | Фото: Mikhail Golub / Twitter

Около 50 журналистов пострадали от противников гей-парада в Тбилиси

В Тбилиси во время протестов против проведения в городе марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества пострадали 48 сотрудников СМИ.

У некоторых из них тяжелые травмы. Среди пострадавших журналистов - сотрудники как оппозиционных каналов, так и нейтральных, передает "Sputnik Грузия".

Как сообщалось, в Тбилиси акции протеста против гей-парада (организаторы назвали его "Марш достоинства") закончились победой консервативно настроенных граждан, среди которых было немало верующих: мероприятие ЛГБТ-направленности отменили.

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Теги: Тбилиси, гей-парад, СМИ



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