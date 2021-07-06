Власти Кубани готовят эвакуационные пункты на случай наводнения

В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение.

Оно будет действовать до 6 июля. Согласно прогнозу, ожидается шквальный ветер, ливни и град. На случай неблагоприятного развития ситуации глава региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить эвакуационные пункты, в которых должен иметься трехдневный запас продуктов питания, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно о том, что в Краснодарском крае из-за сошедшего селя перекрыта трасса. Инцидент произошел в Туапсинском районе.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.