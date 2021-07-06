06 Июля 2021
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
Кубань наводнения (2010) | Фото:econo.com.ua

Власти Кубани готовят эвакуационные пункты на случай наводнения

В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение.

Оно будет действовать до 6 июля. Согласно прогнозу, ожидается шквальный ветер, ливни и град. На случай неблагоприятного развития ситуации глава региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить эвакуационные пункты, в которых должен иметься трехдневный запас продуктов питания, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно о том, что в Краснодарском крае из-за сошедшего селя перекрыта трасса. Инцидент произошел в Туапсинском районе.

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Теги: Кубань, наводнение



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2021 01:01 Мск В Краснодарском крае селевые потоки блокировали движение на трассах

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Ранее 05.07.2021 21:03 Мск На Кубани из-за сошедшего селя перекрыта трасса


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