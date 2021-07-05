В Свердловской области затоплены десятки домов, эвакуированы два детских лагеря

Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких селах введен режим ЧС. В Верхней Салде размыло дамбу, вода подтопила два лагеря – "Лесная сказка" и "Тирус", где отдыхали 300 детей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я поручил немедленно эвакуировать их из лагерей в ДК Агарково, откуда ребят заберут родители. Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. Развёрнуты пункты временного размещения. В селе Николо-Павловское размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, в том числе дети. Движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска приостановлено – вода повредила пути", - написал в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



На месте работает МЧС, спасатели оказывают пострадавшим помощь.

"Я внимательно слежу за ситуацией, подключены все необходимые силы. Направил туда министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и министра природных ресурсов Алексея Кузнецова.

Из-за проливного дождя накануне разлилась река Черемшанка, вода подступила к деревне Никитино, но сейчас угрозы подтопления жилых домов нет. А в деревне Нелоба размыло дорогу. Уже заказаны труба, щебень, скала для отсыпки. Как только уровень воды в реке спадет, начнутся ремонтно-восстановительные работы", - уточнил губернатор.