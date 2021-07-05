Глава Зауралья предостерёг бизнес от "воровских игр с бюджетными деньгами"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предостерёг жителей от незаконного использования бюджетных денег, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Идёт финансирование жилищных субсидий и индустриальных парков. Строительство и закуп оборудования. К сожалению, разные люди эти возможности расценивают по-разному. Для кого-то это реальное подспорье, чтобы развиваться самому и развивать свою сферу либо территорию, а для кого-то – шанс протоптать очередную "воровскую тропку"", - написал Шумков на своей странице "Вконтакте".

Губернатор полагает, что не нужно играть с бюджетными деньгами.

"Нынешнее информационное пространство прозрачно, и всё очень быстро выходит наружу, становится явным. Не уподобляйтесь всепожирающей бессмысленной саранче. Не опошляйте простые и правильные вещи. Не ломайте жизнь себе и своим близким", - написал Шумков.