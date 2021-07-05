05 Июля 2021
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Общество Пермский край
Дмитрий Махонин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Прикамья договорился с "ВСМПО-Ависма" о промышленной кооперации

Глава Пермского края Дмитрий Махонин на полях форума "Иннопром" рассказал журналисту Накануне.RU детали заключённых с "ВСМПО-Ависма" соглашений.

"Первое – рамочное, оно касается социально-экономического партнёрства и сотрудничества, потому что основная площадка предприятия – Березники, где делают титановую губку. Такие компании, как "Ависма", должны помогать нам развивать образование, особенно среднее, которое нужно им для развития производств и науки", - сказал Махонин.

Второе соглашение касается развития научно-образовательного центра в Перми. Он вошёл в пятёрку пилотных проектов НОЦ, где "Ависма" станет индустриальным партнёром, а в результате появится синтез образования, науки и промышленности.

"Третье соглашение – продолжение рамочного: дорожная карта промышленной кооперации. Пермский край развивает свою промышленность путём подписания "дорожных карт" с крупным бизнесом. Сейчас в промышленную кооперацию включены 15 холдингов. Например, "Лукойл", "Сибур", "Уралкалий", "Газпром", "Ростех". С другой стороны, это порядка 500 предприятий малого и среднего бизнеса региона. Товарооборот по таким соглашениям растёт на десятки процентов в год", - сказал Махонин.

Дмитрий Махонин на Иннопром-2021(2021)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что важно не только то, что не только власти выполняют заказ предприятия, но и наоборот.

"Мы на 1,5 тыс. увеличили контрольные цифры приёма. Сейчас мы готовим не тех, кто занимается торговлей, а тех, кто может собрать авиадвигатель. 14 человек на место по отдельным специальностям был конкурс в авиационный техникум. Это говорит о перспективности направления", - сказал Махонин.

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Теги: Дмитрий Махонин,



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