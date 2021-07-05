Президент Таджикистана мобилизовал 20 тысяч военных

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон мобилизовал 20 тыс. военнослужащих, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - сообщили агентству в пресс-службе президента республики.

Ранее Рахмон обсудил эту проблему со своим российским коллегой.

"Особое внимание было уделено резкому ухудшению военно-политической ситуации в Афганистане. В этом контексте президенты Таджикистана и России обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном и другими странами центральной Азии. Главы государств подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ и СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя Таджикистана.