Президент Таджикистана мобилизовал 20 тысяч военных
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон мобилизовал 20 тыс. военнослужащих, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - сообщили агентству в пресс-службе президента республики.
Ранее Рахмон обсудил эту проблему со своим российским коллегой.
"Особое внимание было уделено резкому ухудшению военно-политической ситуации в Афганистане. В этом контексте президенты Таджикистана и России обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном и другими странами центральной Азии. Главы государств подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ и СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя Таджикистана.