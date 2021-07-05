05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Цены на такси с "Иннопрома" взлетели до 1000 рублей

Сегодня в "Екатеринбург-Экспо" на первый день Иннопрома-2021 приехало свыше тысячи гостей посмотреть на инновации со всего мира, однако уехать обратно домой оказалось гораздо сложнее.

К окончанию первого дня работы стоимость такси до города превышает 1 тыс. руб. против обычных 300-400 руб. При этом стоимость несильно отличается от района: вне зависимости от того центр это или Уралмаш. По крайней мере это касается Убера. Не отстаёт и "Яндекс такси", предлагая цену свыше 900 руб. эконом-класса.
А вот такси "Максим" предлагает всего 500 руб. В любом случае спрос у каждого перевозчика высокий, а потому машину придется ждать минимум 15 минут.

Цены на такси из Екатеринбург-ЭКСПО во время Иннопрома(2021)|Фото: Накануне.RU

Цены на такси из Екатеринбург-ЭКСПО во время Иннопрома(2021)|Фото: Накануне.RU

Цены на такси из Екатеринбург-ЭКСПО во время Иннопрома(2021)|Фото: Накануне.RU

Цены на такси из Екатеринбург-ЭКСПО во время Иннопрома(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Иннопром, такси



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