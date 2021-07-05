05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Проект микрорайона &quot;Новокольцовский&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Синара-Девелопмент&quot;

Синара-девелопмент представила проект микрорайона Новокольцовский

Компания Синара-девелопмент представила, но Иннопроме-2021 проект микрорайона Новокольцовский, который расположится в непосредственной близости от деревни Универсиады. Район площадью 620 гектаров предусматривает 600 тыс. квадратов жилья класса комфорт плюс с внутренней отделкой, две школы на 2,7 тыс. и четыре детских садика на 900 мест. На данный момент с мэрией уже ведется проработка трамвайной сети и трассировка будет включена в генплан Екатеринбурга-2045 года. 

Первая очередь предусматривает 32 тыс. квадратных метров, а строительство стартует уже в этом году и будет завершено в 2023 году. Для этого завтра, 6 июля состоится закладка первого камня. 

Проект микрорайона "Новокольцовский" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

Полностью завершить строительство планируется в 2030 году. К этому времени рядом с районом уже будут функционировать объекты, которые строятся к проведению Всемирных студенческих игр 2023.

Проект микрорайона "Новокольцовский" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

По словам руководителя проекта деревни Универсиады-2023 Павла Кирина, сейчас ведутся переговоры с министерством высшего образования под застройку учебных корпусов рядом с деревней, чтобы была единая связка учебной и жилой зон. Помимо этого ведутся переговоры по строительству сунц УрФУ, который сейчас расположен на Данила Зверева. Компания намеревается перенести его, чтобы отдалились среднее и высшее образование.

Проект микрорайона "Новокольцовский" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

Напомним, что после проведения всемирных студенческих игр 2023 году все объекты будут переданы в собственность Уральского федерального университета. Дворец водных видов спорта в Свердловской области для проведения различных соревнований и тренировочных процессов, а медицинский центр под поликлинику для студентов.

Проект микрорайона "Новокольцовский" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

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