Синара-девелопмент представила проект микрорайона Новокольцовский

Компания Синара-девелопмент представила, но Иннопроме-2021 проект микрорайона Новокольцовский, который расположится в непосредственной близости от деревни Универсиады. Район площадью 620 гектаров предусматривает 600 тыс. квадратов жилья класса комфорт плюс с внутренней отделкой, две школы на 2,7 тыс. и четыре детских садика на 900 мест. На данный момент с мэрией уже ведется проработка трамвайной сети и трассировка будет включена в генплан Екатеринбурга-2045 года.

Первая очередь предусматривает 32 тыс. квадратных метров, а строительство стартует уже в этом году и будет завершено в 2023 году. Для этого завтра, 6 июля состоится закладка первого камня.

Полностью завершить строительство планируется в 2030 году. К этому времени рядом с районом уже будут функционировать объекты, которые строятся к проведению Всемирных студенческих игр 2023.

По словам руководителя проекта деревни Универсиады-2023 Павла Кирина, сейчас ведутся переговоры с министерством высшего образования под застройку учебных корпусов рядом с деревней, чтобы была единая связка учебной и жилой зон. Помимо этого ведутся переговоры по строительству сунц УрФУ, который сейчас расположен на Данила Зверева. Компания намеревается перенести его, чтобы отдалились среднее и высшее образование.

Напомним, что после проведения всемирных студенческих игр 2023 году все объекты будут переданы в собственность Уральского федерального университета. Дворец водных видов спорта в Свердловской области для проведения различных соревнований и тренировочных процессов, а медицинский центр под поликлинику для студентов.