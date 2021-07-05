Белоруссия требует экстрадировать из России певицу Анжелику Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш. Ее обвиняют в групповой публикации в интернете оскорблений Александра Лукашенко, а также в обвинении президента в совершении особо тяжких преступлений.

Агурбаш, которая обладает и российским, и белорусским гражданством, в Белоруссии грозит до 12 лет заключения.

Сама Агурбаш заявила, что на нее возбудили в Белоруссии два уголовных дела. В прошлом году она поддержала акции протеста после выборов президента, ходила на акции протеста в Москве у белорусского посольства.